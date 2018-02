Guga perde de sérvio e é eliminado na estréia em Santiago Nem mesmo os gritos de incentivo da torcida chilena de ?Guga, Guga? no Club Providencia foram suficientes para levar Gustavo Kuerten a conquistar sua primeira vitória nesta sua insistente volta ao circuito profissional. Na primeira rodada do chalenger de Santiago, o ex-líder do ranking mundial perdeu nesta terça-feira para o sérvio Boris Pashanski ? campeão do torneio no ano passado ? por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/5. O ex-tricampeão de Roland Garros frustrou os torcedores chilenos, que lotaram as arquibancadas na esperança de ver as famosas raquetadas de Guga, mas, no final, restou a consternação, com o brasileiro deixando a quadra ovacionado e agradecendo o carinho com a acenos de mão. Guga chegou a dar certa esperança de vitória no segundo set, quando conseguiu manter o equilíbrio até o 5 a 5. Só que no momento decisivo, perdeu o serviço, abrindo a chance de Pashanski sacar com 6 a 5 e definir a vitória. No primeiro set, o brasileiro demorou para conseguir encontrar-se no jogo e em poucos minutos estava em desvantagem de 3 a 0, com duas quebras de serviço. Este foi o primeiro torneio de Guga em 2007. Sua volta aconteceu em novembro do ano passado, quando jogou a etapa de Assunção da Copa Petrobras e perdeu na estréia. Agora, o tenista brasileiro segue no Chile e na próxima semana disputa o ATP Tour de Viña Del Mar. Nesta quarta-feira, ainda em Santiago participa da chave de duplas, jogando ao lado de Marcos Daniel.