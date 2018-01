Guga perde e Canadá empata duelo na Davis Numa verdadeira batalha de 3h51 de jogo, Gustavo Kuerten perdeu para Daniel Nestor por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (7/9), 7/6 (7/0), 6/3, 6/7 (7/9) e 7/5 e acabou cedendo o empate por 1 a 1, no confronto com o Canadá pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis, em Calgary. No primeiro jogo do dia, Flávio Saretta derrotou Frederic Niemeyer por 6/4, 7/6 (7/5), 6/7 (4/7) e 6/4. Neste sábado, será jogada a partida de duplas, com Guga e André Sá diante de Nestor e Niemeyer, às 17 horas, de Brasília, com transmissão pela SporTV. Na busca pelo segundo ponto brasileiro, Guga chegou a aplicar 47 aces, uma marca histórica. Mas nem isso foi suficiente para superar Nestor, que abusou dos voleios para vencer pontos importantes e aplicou também grandes devoluções de serviço. A derrota teve um sabor amargo para o brasileiro. Afinal, Guga chegou a salvar o primeiro match point no quarto set, conseguindo levar a decisão da partida para o quinto set, em que venceu outros três match points, antes de ser derrotado. Para garantir sua permanência no Grupo Mundial, em 2004, o Brasil precisa agora de duas vitórias em três partidas: duplas neste sábado e outras duas simples no domingo com Guga abrindo a rodada diante de Fred Niemeyer e Saretta enfrentando Daniel Nestor , mas com possibilidades de o capitão canadense, Grant Connell, colocar Simon Larose, pois atualmente o regulamento da Davis permite mudanças táticas na rodada de domingo, assim como já era permitido para a partida de duplas.