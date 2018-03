Guga perde e dá adeus a Montecarlo Com um jogo irreconhecível, de muitos erros e sem concentração, Gustavo Kuerten disse adeus ao torneio de Montecarlo muito antes do que gostaria e imaginava. Perdeu logo na estréia para o alemão Rainer Schuettler por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Guga mantém assim um triste retrospecto nos Masters Series deste ano, sem ter vencido uma partida sequer nestas competições, pois caiu também nas primeiras rodadas de Indian Wells, em Miami. Guga desperdiçou ainda uma grande chance de seguir bem na competição. Afinal, Rainer Schuettler não esteve bem na partida. Sentiu-se mal ainda no primeiro set e mostrou-se vulnerável. Mas o brasileiro abusou dos erros não forçados, cometeu um total de 39, dando muitos presentes ao alemão, que agora enfrenta o francês Jean-Rene Lisnard. Com uma atuação destas, o brasileiro não poderia mesmo sonhar com uma melhor campanha em Montecarlo, torneio que já conquistou por duas vezes, em 1999 e 2001, mas agora despede-se logo na estréia.