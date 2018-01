Guga perde e dá adeus ao US Open O tenista brasileiro Gustavo Kuerten esteve irreconhecível na partida contra o russo Yevgeny Kafelnikov e foi derrotado nesta quinta-feira por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-0 e 6-3, em partida válida pelas quartas-de-final do US Open. Com a derrota, Guga repete a mesma campanha de 1999, quando chegou até as quartas-de-final do torneio e perde uma invencibilidade de quatro jogos diante do tenista russo. Kafelnikov vai enfrentar nas semifinais o vencedor do jogo entre o australiano Lleyton Hewitt e o norte-americano Andy Roddick.