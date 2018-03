Guga perde e é eliminado em Hamburgo O tenista Gustavo Kuerten sucumbiu mais uma vez ao drama do tiebreak e foi eliminado nesta terça-feira do Masters Series de Hamburgo pelo bielo-russo Max Mirnyi por 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-7 (5/7). A derrota acaba com o sonho de Guga conquistar o bicampeonato da competição. Mirnyi vai enfrentar na próxima partida o sueco Tomas Johansson.