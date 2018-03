Guga perde e é eliminado em Indian Wells Justamente num torneio em que defendia 350 pontos, conquistados pela final do ano passado, Gustavo Kuerten teve vida curta, desta vez, em Indian Wells. Perdeu logo na primeira rodada, neste sábado, para o excelente sacador norte-americano Taylor Dent por 7/5 e 6/4, num jogo em que o brasileiro parecia perturbado e sem concentração suficiente para disputar os pontos em todos os seus detalhes. A eliminação pode custar algumas posições no ranking do brasileiro, mas ele terá ainda o Masters Series de Key Biscayne, a partir do dia 24, para buscar a recuperação, em uma competição em que não terá pontos a defender. Apesar da derrota, Guga teve suas chances na partida. No primeiro set, acabou perdendo a série em razão de seus erros ao servir com 5 a 6. No segundo set, saiu quebrando o serviço do adversário e deixou a impressão de que iria reagir até com certa facilidade. Não aproveitou e por duas vezes, ao quebrar o serviço de Dent, cedeu também o seu, permitindo a igualdade. Sem Guga, o único brasileiro que continua no Masters Series de Indian Wells é Flávio Saretta, que venceu na estréia o alemão Nicolas Kiefer por 6/2 e 7/5 e na próxima rodada enfrenta o norte-americano Vince Spadea.