Guga perde e é eliminado em Miami Gustavo Kuerten foi eliminado logo em sua estréia no Masters Series de Miami, torneio disputado nos Estados Unidos e que distribui US$ 3,25 milhões em prêmios. Jogando na noite deste sábado, o tenista brasileiro perdeu para o sueco Thomas Enqvist por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 70 minutos de jogo.