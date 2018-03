Guga perde e é eliminado em Stuttgart Esta não foi uma semana da qual Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni vão se lembrar com alegria. Os dois pegaram uma semana chuvosa em Stuttgart, na Alemanha, só conseguiram estrear nesta quinta-feira, tendo de disputar duas partidas no mesmo dia. Venceram o primeiro jogo e perderam o segundo. Estão fora da competição. Guga venceu o austríaco Stefan Koubek por duplo 6/3. Mas depois o alemão Lars Burgsmuller o derrotou com 7/6 (7-5) 3/6 e 7/6 (7-4). O brasileiro defendia o título da competição disputada em piso de saibro. Ganhou apenas 15 pontos no ranking e deve cair algumas posições na semana que vem. ?Faltou um pouco de sorte. Tive as minhas chances também no jogo e foi um detalhe mínimo que acabou fazendo a diferença?, disse Guga. ?Joguei bem de manhã contra o Koubek, mas para todos nós o torneio foi bem atípico. Não estamos acostumados a fazer dois jogos no mesmo dia e não tive tempo de me adaptar de um jogo para o outro, de fazer uma boa preparação como seria normalmente. O outro cara (Burgsmüller) já tinha jogado há uns dias e estava lá só esperando para ver contra quem iria jogar. Estava bem cansado no terceiro set, mas fui lá na loteria e a verdade é que contra a chuva que caiu todos os dias não podemos fazer nada. Poderia ter sido uma boa semana para mim, acho que faltou um pouco de sorte na quadra e com o tempo também.? O brasileiro disputou apenas 17 jogos este ano. O próximo torneio de Guga é o ATP de Los Angeles, que começa na segunda-feira, em quadra rápida. Depois da Califórnia ele vai para os Masters Series de Toronto e Cincinnati. ?Como no ano passado, vou jogar em Los Angeles para competir em um torneio na quadra rápida antes dos Masters Series e vamos ver como o meu corpo vai reagir nesse piso.? Meligeni também terminou o primeiro jogo contra o húngaro Attila Savolt por 5/7, 6/3 e 6/3. A partida havia sido paralisada no dia anterior no terceiro set. No confronto seguinte, o checo Jiri Novak, cabeça-de-chave número 1 do torneio, massacrou o brasileiro marcando 6/0 e 6/2. Outros resultados: Younes El Aynaoui (MAR) 6/4 e 6/2 Johan Settergren (SUE); Andrei Pavel (ROM) 6/2 e 6/1 Julien Boutter (FRA); Tommy Robredo (ESP) 7/6 (7-4) e 6/3 Alexander Popp (ALE); Alberto Martin (ESP) 6/7 (1-7), 6/2 e 6/3 Rainer Schuettler (ALE); Mikhail Youzhny (RUS) 6/2, 5/7 e 6/4 Hicham Arazi (MAR).