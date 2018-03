Guga perde e é eliminado na Flórida Sem conseguir mostrar o seu melhor tênis, Gustavo Kuerten perdeu logo na estréia do Masters Series de Key Biscayne, ao cair diante da revelação argentina Juan Monaco em três sets, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/5. Guga sentiu dificuldades desde o início da partida e só conseguiu equilibrar uma pouco mais a partida, graças a sua maior experiência e variação de golpes. Mas, no final, prevaleceu a maior regularidade e vitalidade do tenista argentino. Esta foi a segunda derrota seguida de Guga na temporada de quadras rápidas dos Estados Unidos. Tinha perdido também na estréia de Indian Wells, para o norte-americano Taylor Dent. Este resultado demonstra que o brasileiro vem sentindo dificuldades para impor seu jogo. Diante de Mônaco, por muitas vezes, não conseguiu chegar a tempo na bola e era obrigado a improvisar, abrindo a chance para o adversário dominar os pontos e garantir a vitória. Guga ocupa atualmente a décima-nona posição do ranking da ATP. Já Juan Monaco, que já foi campeão do Torneio de São Paulo e veio do qualifying no torneio da Flórida, é apenas o número 156 do mundo. Esta foi sua primeira participação em um torneio Masters Series da ATP.