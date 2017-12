Guga perde e é eliminado no US Open Gustavo Kuerten tentou de tudo para evitar uma grande surpresa na sua estréia do US Open; até chegou a expulsar um torcedor que tirava sua concentração na hora de sacar, mas não conseguiu evitar o pior: perdeu para o russo Dmitry Tursunov por 3 sets a 2, 5/7, 6/2, 6/2, 4/6 e 7/6 (7/1), apenas o número 174 do ranking mundial e que veio do qualifying. Guga, desta vez, lutou e deixou a impressão de que passaria pelo difícil teste da estréia, jogando contra um adversário de golpes muito fortes e que por sem responsabilidade arriscou tudo. Se tivesse conseguido um bom resultado, certamente, o brasileiro poderia readquirir a confiança necessária em seu jogo. O teste parecia perfeito. Afinal, Guga teve de enfrentar todos os tipos de dificuldades. Chegou a estar perdendo por 2 sets a 1, reagiu e levou a decisão para o quinto set, em que aplicou dois belos lobs (bola por cima do adversário) e manteve-se vivo na partida, ao reagir numa quebra de serviço, levando a definição para o tie-break. No desempate, Guga logo permitiu a vantagem de Tursunov, que jogando na frente, soube como definir o jogo a seu favor. No US Open, Guga ainda continua na competição, na chave de duplas, ao lado do holandês John van Lottum.