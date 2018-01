Guga perde e está fora da final Numa partida muito equilibrada, marcada por sucessivos erros dos dois tenitas, o argentino Mariano Zabaleta garantiu sua vaga na final do Torneio de Acapulco, ao derrotar Gustavo Kuerten por 2 sets a 1. A partida, que teve 2h55 de duração, terminou com as parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (3/7) e 7/5. Guga tentava chegar à sua primeira final no saibro em 19 meses, mas apresentou um jogo muito irregular. No terceiro set, conseguiu quebrar o saque do argentino duas vezes, mas não confirmou o próprio serviço. Esta é a segunda semana consecutiva em que Guga perde numa semifinal. No sábado passado, ele foi derrotado pelo espanhol Carlos Moyá, no Torneio de Buenos Aires. Mesmo com a eliminação nas semifinais, Guga somou 110 pontos e deve subir quatro posições no ranking a ser divulgado da próxima semana, devendo ficar entre os 25 primeiros do mundo. Agora, ele volta ao Brasil para o carnaval e, a partir de 10 de março, estará jogando na temporada norte-americana de quadras rápidas, com os Masters Series de Indian Wells e de Key Biscayne. Na segunda semifinal em Acapulco, que será realizada ainda nesta sexta-feira, o espanhol Félix Mantilla enfrenta o argentino Augustin Calleri.