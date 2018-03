Guga perde e está fora do ATP de LA O tenista Gustavo Kuerten foi derrotado na madrugada deste sábado pelo norte-americano Andre Agassi por 2 sets a 1, parciais de 7/6, 3/6 e 6/4, pelas quartas-de-final do ATP de Los Angeles, nos EUA. Com a derrota, Guga foi eliminado do torneio e deve voltar a jogar na semana que vem no Masters Series de Toronto (Canadá). Já Agassi pegará na semifinal o bielo-russo Max Mirnyi, que eliminou o francês Michael Llodra por 2 a 0.