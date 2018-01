Guga perde e está fora do Masters de Paris Sem a mesma eficiência das últimas partidas, Gustavo Kuerten disse adeus à sua série de vitórias em quadras de carpete e também à esperança de ainda ir para o Masters Cup de Houston, como reserva, ao perder para o inglês Tim Henman por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Guga não repetiu as boas atuações, como, por exemplo, no seu saque, que desta vez não funcionou tão bem. Com isso, Guga vê o fim de uma série de sete partidas invictas no carpete, depois de ter conquistado o título de São Petersburgo, na Rússia, e ter alcançado as oitavas de final do Masters Series de Paris Bercy. Neste último torneio, especialmente, leva boas recordações, como a memorável vitória sobre o australiano Mark Philippoussis. Com esta campanha na temporada européia de outono em quadras de carpete, Guga encerra a temporada de 2003, mas ainda joga no Brasil, na próxima semana, como maior estrela do Tênis Espetacular, de 5 a 8 no Ginásio do Ibirapuera, numa competição nos moldes do Masters Cup. Henman, com a vitória sobre Guga, enfrenta nesta sexta-feira o suíço Roger Federer, que venceu o holandês Martin Verkerk por 6/7, 7/6 e 7/6, pelas quartas-de-final.