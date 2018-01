Guga perde em jogo-treino em Londres Gustavo Kuerten foi derrotado por dois sets a um, neste sábado, em Londres, no jogo-treino contra o alemão Nicolas Kiefer. A partida - que serve de preparação para o Torneio de Wimbledon, que começa na segunda-feira - teve as parciais de 3-6, 6-3 e 9-7. O brasileiro estréia em Wimbledon contra o holandês John Van Lottum, provavelmente já nesta segunda-feira. Apesar da derrota, Guga aredita estar evoluindo. "Hoje me senti bem melhor em quadra do que ontem e fiz um bom jogo", disse. Na véspera Guga perdeu na partida de exibição diante do norte-americano Bob Ginepri, por 6/1 e 6/4.