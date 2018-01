Guga perde jogo e Brasil é eliminado Austrália 3 x Brasil 1: uma derrota difícil de engolir. Este resultado determinou o fim do sonho da classificação para as semifinais da Copa Davis, num ano em que poderia ser histórico para o tênis brasileiro. Afinal, poderia seguir até a final jogando em casa, o que nesta competição é uma vantagem e tanto. Dificilmente aparecerá outra oportunidade tão boa como esta para se chegar ao título. Para maior frustração da torcida na arena montada para 12 mil pessoas em Florianópolis, o ponto decisivo veio justamente com a derrota do número 1 do Brasil, Gustavo Kuerten para o herói australiano Lleyton Hewitt, em um jogo estranho. Guga não conseguiu soltar seus habituais golpes, esteve preso enquanto o adversário mostrou uma atuação impecável e venceu por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/5), 6/3 e 7/6 (7/3). A quinta partida entre Alexandre Simoni e Richard Fromberg nem chegou a terminar. Foi interrompida em razão das chuvas quando empatavam por 4 a 4, depois do brasileiro ter perdido o primeiro set. Com esta derrota, o Brasil só volta a disputar a Copa Davis no próximo ano. Embora esteja mantido no Grupo Mundial, em que estão as 16 melhores nações do tênis, a situação tende a se complicar bastante. Como este ano, os confrontos foram todos em casa, diminui-se as chances de voltar a ter o mando de jogo. Assim, para fevereiro de 2002 - primeiro rodada - o Brasil corre o risco de não jogar mais em casa, o que passa a ser uma problema preocupante. Tudo vai depender do sorteio da chave, em data ainda não anunciada. Além de ver diminuída as chances de jogar em casa, a equipe brasileira pode também perder o seu principal duplista, Jaime Oncins, que tem planos de encerrar a carreira no fim desta temporada. O técnico Ricardo Acioly já planeja renovação e prefere esperar um pouco mais antes de pensar em substitutos. Freio de mão - Com a responsabilidade de vencer, depois de o Brasil ter perdido a partida de duplas no sábado, Gustavo Kuerten entrou na quadra preso. Jogou como se estivesse com o "freio de mão puxado". Não conseguiu impor o seu ritmo normal de jogo e Lleyton Hewitt aproveitou para conseguir um resultado expressivo, sobre o número dois do ranking mundial e tido como o melhor do mundo em quadras de saibro. Apesar da derrota de Guga e da eliminação do Brasil, o técnico Ricardo Acioly disse que não poderia dizer-se triste. Afinal, viu que todos os jogadores lutaram bastante e a derrota veio nos detalhes em jogos equilibrados. Deixou transparecer, porém, que acreditava muito na vitória da dupla. "Todos nós sabíamos que o ponto da dupla seria crucial", admitiu. "O Guga poderia entrar para o jogo diante do Hewitt em outra situação, sem sentir tanta pressão e a história poderia ser outra."