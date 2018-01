Guga perde jogo exibição em Londres O primeiro contato de Gustavo Kuerten com as quadras de gramas londrinas não foi o ideal. Afinal, perdeu a partida de exibição diante do norte-americano Bob Ginepri, por 6/1 e 6/4, disputada no clube RoeHampton, próximo ao All England Club, em Wimbledon. Para Guga, o resultado não foi o mais importante, como enfatizou. "Estou em busca de ritmo e quanto mais partidas fizer melhor." O técnico Larri Passos também disse ter visto algumas coisas boas nesta partida, disputa em um dia de sol forte e calor, condições que deixam a grama uma pouco mais lenta. "Gostei do que vi e estes jogos treinos são melhores do que um torneio, pois o Guga pode disputar vários jogos." Com este objetivo de ganhar adaptação Guga volta à quadra em RoeHampton neste sábado, por volta das 12 horas de Brasília, para um jogo ainda mais difícil. Vai enfrentar o alemão Nicolas Kiefer, que recentemente chegou à final de um torneio de grama, em Halle, na Alemanha. Desistências - Em Wimbledon, mais quatro grandes nomes anunciaram a desistência da competição, como Amelie Mauresmo, Marat Safin, Magnus Norman e Alex Correjta. Outros que já haviam saído do torneio foram Richard Krajicek - anunciou a aposentadoria - Albert Costa, Tommy Haas, o ex-campeão Goran Ivansivic, Pete Sampras - não aceitou o convite para jogar - , além de Monica Seles e Anna Kournikova.