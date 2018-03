Guga perde logo na estréia em Roma Ainda longe de sua melhor forma, Gustavo Kuerten foi eliminado na primeira rodada do Masters Series de Roma. Contra o britânico Tim Henman, que está em 6º lugar no ranking mundial, o tenista brasileiro perdeu nesta segunda-feira por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1 hora e 13 minutos de partida. Este foi apenas o terceiro torneio que Guga disputou desde que voltou ao circuito profissional de tênis, depois de ficar mais de 6 meses se recuperando da cirurgia no quadril. Antes, ele chegou a vencer uma partida em Valência e perdeu também na estréia em Montecarlo. Também foi a 8ª vez que Guga enfrentou Henman, que agora tem vantagem de 5 a 3 no confronto. Com isso, o brasileiro se despede cedo de um torneio em que tem boas recordações. Afinal, ele já foi campeão do Masters Series de Roma, em 1999, além de ter sido vice nos dois anos seguintes. Guga teve outra notícia ruim nesta segunda-feira. Depois de ficar tanto tempo parado, ele deixou o grupo dos 100 melhores do ranking mundial, o que não acontecia há quase 10 anos, ainda antes dele conquistar o primeiro título de Roland Garros, em 97. O brasileiro perdeu 24 posições e está atualmente em 110º lugar na lista de entradas da ATP. O próximo torneio de Guga será o Masters Series de Hamburgo, na Alemanha, na semana que vem. Depois, ele parte para Paris, na França, onde buscará seu 4º título de Roland Garros, a partir do dia 23 de maio. Em outras partidas disputadas nesta segunda-feira, pelo Masters Series de Roma, o francês Richard Gasquet derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan por 6/0 e 6/2, o espanhol Nicolas Almagro ganhou do russo Igor Andreev por 3/6, 6/4 e 6/1 e o também francês Sebastien Grosjean venceu o dinamarquês Kenneth Carlsen por 6/3 e 6/2.