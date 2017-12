Guga perde mais uma na Austrália O tenista brasileiro Gustavo Kuerten encerrou, na madrugada desta sexta-feira, sua participação na Copa do Mundo de Tênis da Austrália, torneio que encerra a temporada, com mais uma derrota. Esta foi a terceira derrota de Guga na competição, em três jogos. O resultado praticamente selou a ascensão do australiano Lleyton Hewitt, 20, ao topo do ranking neste final de ano. Guga, que no ano passado terminou o ano como nº 1 após vencer a Copa do Mundo realizada em Portugal com duas vitórias de virada sobre os norte-americanos Pete Sampras e Andre Agassi, teve que lutar contra uma contusão na virilha durante a derrota por 2 sets a 1 (parciais de 6/2, 4/6 e 6/3) contra o nº 5 do mundo, o russo Yevgeny Kafelnikov.