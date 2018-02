Guga perde mais uma vez e é eliminado em Viña del Mar O calvário de Gustavo Kuerten teve um novo capitulo nesta quarta-feira: o tenista brasileiro perdeu sua segunda partida no ATP Tour de Viña del Mar, no Chile, e está eliminado da competição. Guga levou 2 a 0 do Albert Montañes (6/1 e 6/4), em 1h08 de jogo. Na estréia, Guga já havia sido superado por outro espanhol, Oscar Hernandez, por duplo 7/6. Nesta quinta, os dois compatriotas decidem quem vai para as quartas-de-final. Tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, Kuerten não vence um jogo pelo circuito profissional da ATP desde agosto de 2005, quando passou pelo norte-americano Paul Goldstein na primeira rodada do US Open. Na próxima semana, Guga joga o challenger de Florianópolis e depois estará na Costa do Sauípe, de 10 a 18 de fevereiro, para o Brasil Open. Assim como em Viña del Mar, as duas competições são disputadas em quadras de saibro.