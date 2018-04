Guga perde, mas está na final Gustavo Kuerten está na final do Tênis Espetacular, apesar da derrota por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/3 para o mineiro André Sá. É que pelo saldo de set, Guga garantiu a classificação e vai decidir o título diante do argentino Juan Ignacio Chela. O desafio Brasil e Argentina será neste sábado, às 21 horas, no Ginásio do Ibirapuera. Gustavo Kuerten fez um jogo cheio de altos e baixos. Divertiu-se em quadra, riu bastante e parecia estar querendo dividir com o público a sua alegria de estar jogando no Brasil. André Sá não perdoou. Esteve concentrado durante toda a partida, lutou pelos pontos e realmente mereceu a vitória. Guga e Juan Ignacio Chela já se enfrentaram por duas vezes com uma vitória para cada lado. O argentino ganhou no torneio do México em 2000 e Guga venceu o Master Series de Hamburgo, em 2003.