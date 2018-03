Guga perde na chave de duplas em Barcelona O tenista brasileiro Gustavo Kuerten, jogando ao lado do argentino Mariano Zabaleta, foi eliminado nesta quarta-feira na chave de duplas do ATP Tour de Barcelona. Eles perderam para a dupla israelense Jonathan Erlich e Andy Ram por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. Guga ainda segue no torneio, na chave simples, e seu próximo jogo será nesta quinta-feira diante do vencedor da partida entre o argentino Guillermo Cañas e o croata Mario Ancic.