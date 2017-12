Guga perde na estréia em Madri O Master Series de Madri terminou na estréia para Gustavo Kuerten. O tenista brasileiro foi derrotado nesta terça-feira pela manhã, pelo tailandês Paradorn Srichaphan por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 6/4 e 6/4. Guga sentiu o cansaço. Vinha de um torneio difícil em Lyon, na França, no último domingo, quando ficou com o vice-campeonato e hoje não conseguiu superar a força e e velocidade do tênis do tailandês. Com um jogo irregular, Guga teve o serviço quebrado pela primeira vez no quinto game do primeiro set. A partir daí, o tailandês apenas administrou o resultado e fechou a série sem problemas. No segundo set, repetiu a quebra no sétimo game e acabou ganhando o jogo com duplo 6/4. Na próxima rodada, o tailandês vai enfrentar o inglês Tim Henmann. Srichaphan vem fazendo uma temporada muito boa. Neste ano, ele chegou a quatro finais - todas elas em quadras rápidas, o piso deste torneio em Madri. Foi vice-campeão na India; em Best, na França e em Washington. Além disso, foi campeão em Long Island.