Guga perde na estréia em Stuttgart Gustavo Kuerten foi eliminado em sua estréia no Torneio de Stuttgart, na Alemanha. Mesmo contra um tenista sem grande expressão - o norte-americano Hugo Armando, que é apenas o 167º colocado no ranking mundial -, o brasileiro acabou sendo derrotado nesta terça-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Guga não disputava um torneio do circuito profissional desde que foi eliminado na primeira rodada de Roland Garros, no final de maio. Nesse período, ele treinou bastante e ainda defendeu o Brasil na Copa Davis, semana passada, em Joinville. Mas, ainda longe de sua melhor forma, o brasileiro não conseguiu repetir as boas perfomances em Stuttgart, torneio que já conquistou duas vezes (98 e 2001). Assim, desde que voltou a jogar, após a recuperação da cirurgia realizada em setembro passado, Guga soma 6 derrotas e apenas 2 vitórias. Agora, Guga deve seguir para Umag, na Croácia, onde disputa torneio a partir da próxima segunda-feira.