Guga perde na estréia em Sydney Num jogo emocionante e com intensa participação da torcida, Gustavo Kuerten perdeu na sua estréia do Masters Cup de Sydney, diante do croata Goran Ivanisevic por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 6/7 (7/2) e 6/4, em 1h51 de jogo. Apesar da derrota, Guga ainda mantém esperanças de disputar o título e de continuar na liderança do ranking mundial, pois este torneio não é eliminatório, como os normalmente disputados pela ATP. Guga não teve bem no primeiro set, em que perdeu por 6/2, mas depois recuperou-se bem no segundo, ganhando o tiebreaker com certa facilidade. No terceiro e decisivo, depois de perder o seu serviço no 2 a 1, o tenista brasileiro teve dez break points - pontos para quebrar o saque do adversário - , mas não deu sorte e acabou cedendo a vitória, em uma partida que jogou bem. Na próxima rodada, Guga precisa invariavelmente da vitória diante de Yevgeny Kafelnikov ou Juan Carlos Ferrero (a definição só sairá amanhã) para manter as chances de classificação.