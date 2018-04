Guga perde na estréia na Austrália Cabeça de chave número 2, Gustavo Kuerten já disse adeus ao Aberto da Austrália de 2002. Sem conseguir mostrar o seu verdadeiro tênis, Guga perdeu logo na estréia do torneio para o francês Julien Boutter por 3 sets a 2, com parciais de 3/6, 4/6, 7/5, 6/3 e 6/3. Sua permanência em Melbourne, desta vez, foi uma das mais curtas nos cinco anos de disputa da competição, ao ser eliminado no jogo oficial de abertura da quadra central, mantendo a sina de o brasileiro jamais realizar boa campanha na Austrália. Pior do que a derrota foi o fato de Guga ter voltado a sentir a contusão. No seu primeiro jogo oficial da temporada de 2002, o tenista teve de repetir uma rotina do ano passado: precisar de atendimento médico por causa da contusão na virilha. Isto demonstra que sua volta pode ter sido precipitada, pois deixou claro não estar ainda completamente recuperado da lesão. Em seu jogo desta segunda-feira, Guga até que esteve bem enquanto demonstrou boas condições físicas. Venceu os dois primeiros sets, mas a partir do terceiro, não conseguiu manter o mesmo nível. Prejudicado pelo fato de a partida ter sido interrompida no 5 a 2 do primeiro set, por causa de chuva, o que levou os organizadores a fecharem o teto da quadra central, transformando as condições do jogo ainda mais veloz, Guga ficou sem ação diante da força do saque do adversário, Boutter, que aplicou 34 aces na partida. Para complicar o tenista brasileiro não demonstrou boas condiçõs físicas para suportar um jogo em melhor de cinco sets. Futuro - Agora, o próximo compromisso de Guga será no próximo mês de 8 a 10 de fevereito, pela Copa Davis, com o Brasil jogando diante da República Checa, em Ostrava, em condições novamente pouco favoráveis ao brasileiro, jogando em quadra de carpete e coberta. Outros resultados desta segunda-feira: Taylor Dent (EUA) 3 x 0 Michal Tabara (RCH) Andreas Vinciguerra (SUE) 3 x 0 Federico Luzzi (ITA) Greg Rusedski (GBR) 3 x 0 Scott Draper (AUS) Hicham Arazi (MAR) 3 x 1 Ivo Heuberger (SUI) Albert Portas (ESP) 3 x 1 Andrew Ilie (AUS) Goran Ivanisevic (CRO) 3 x 1 Martin Damm (RCH) Tim Henman (GBR) 3 x 0 Todd Larkham (AUS) Yevgeny Kafelnikov (RUS) 3 x 0 Michael Kohlmann (ALE) Jiri Novak (RCH) 3 x 0 Nicolas Kiefer (ALE) Adrian Voinea (ROM) 3 x 1 David Sánchez (ESP) Markus Hipfi (AUT) 3 x 1 Nikolay Davydenko (RUS) Younes El Aynaoui (MAR) 3 x 0 Jiri Vanek (RCH) Vladimir Voltchkov (BLR) 3 x 1 Cecil Mamit (EUA) Thomas Johansson (SUE) 3 x 1 Jacobo Díaz (ESP) Kristian Pless (DIN) 3 x 1 Max Mirnyi (BLR) Francisco Clavet (ESP) 3 x 0 Martin Lee (GBR) Fernando Vicente (ESP) 3 x 1 Kenneth Carlsen (DIN)