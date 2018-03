Guga perde nas duplas em Roland Garros e se despede do tênis

O tenista brasileiro Gustavo Kuerten se despediu completamente do Grand Slam de Roland Garros, em Paris (FRA), nesta sexta-feira. Ao lado do francês Sebastién Grosjean, ele perdeu a partida de duplas para os romenos Horin Tecau e Florin Mergea por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/1. Com a derrota, Guga também disse adeus ao circuito profissional de tênis. Já a dupla da Romênia encara na segunda fase o brasileiro Bruno Soares e o sérvio Dusan Vemic. No domingo, Gustavo Kuenten já havia sido eliminado do torneio de simples logo na primeira rodada, quando perdeu para o francês Paul-Henri Mathieu por 3 sets a 0 (6/3, 6/4 e 6/2). Após a partida no fim de semana, ele foi homenageado e até recebeu um troféu. O torneio de Roland Garros foi o preferido da carreira de Guga. Querido pelo público francês, ele recebeu muito apoio da torcida nas três conquistas que obteve, nos anos de 1997, 2000 e 2001.