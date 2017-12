Guga perde nas duplas no Chile Gustavo Kuerten não deu sorte na sua estréia na chave de duplas do ATP Tour do Chile, em Viña Del Mar. Ao lado de seu amigo de circuito, o israelense Harel Levy, perdeu para outro amigo, o equatoriano Nicolas Lapentti, que formando parceria com Martin Ro drigues, venceu por 7/5 e 7/6 (7/3).