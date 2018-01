Guga perde o 1º set contra Kafelnikov Não começou bem a partida para o tenista brasileiro Gustavo Kuerten. O russo Yevgeny Kafelnikov venceu nesta quinta-feira o primeiro set por 6-4, em jogo válido pelas quartas-de-final do US Open, disputado em Nova York. Vale lembrar que o vencedor deste jogo garante uma vaga nas semfinais do torneio e vai enfrentar o vencedor do duelo entre o australiano Lleyton Hewitt e o norte-americano Andy Roddick.