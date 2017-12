Guga perde o 1º set da final O tenista brasileiro Gustavo Kuerten não começou bem a final do Torneio de Roland Garros, contra o espanhol Alex Corretja. Guga perdeu o primeiro set no tiebreak, por 6/7 (7-3), em 76 minutos de jogo. Os dois tenistas estão encontrando sérios problemas por causa do vento forte que atinge a quadra central. O vento amplia a possibilidade de erro para os dois. Corretja começou muito bem a partida, chegando a quebrar o serviço de Guga duas vezes e sempre esteve em vantagem no jogo. O brasileiro reagiu e devolveu as quebras, mas com muita dificuldade. A partir do oitavo game, os tenista mantiveram o serviço e a partida foi ao tiebreak, onde Corretja foi melhor que Guga. O segundo set já está em andamento.