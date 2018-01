Guga perde o 1º set em Montreal Sem conseguir mostrar a habitual força e eficiência em seus golpes, Gustavo Kuerten foi surpreendido no primeiro set de seu jogo de estréia do Masters Series de Montreal, ao perder para o haitiano Ronald Agenor por 6/4. Guga cedeu a série numa dupla falta e agora, precisa vencer a próxima parcial para não ser eliminado. Desde o início do jogo, o tenista brasileiro não se mostrou tranqüilo, nem solto. Chegou a estar perdendo por 4 a 1. E depois, com 4 a 2 para Agenor, ficou em situação difícil, ao sacar com 0 a 40. Conseguiu ainda reagir, alcançou o empate por 4 a 4. Mas o haitiano fechou em 6/4. O saque de Guga foi outro fundamento que não funcionou e, nesta primeira série, ele só conseguiu colocar 43% de seu primeiro serviço, um índice baixo.