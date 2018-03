Guga perde o 1º set no tie-break O brasileiro Gustavo Kuerten teve mais dificuldade do que esperava, e perdeu o primeiro set da partida contra o sul-africano Wayne Ferreira, válida pelas oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo. Num jogo muito equilibrado, a série só foi decidida no tie-break, quando o sul-africano foi melhor fechando em 7/4, em 58 minutos. O segundo set já está em andamento. Na abertura da rodada desta quinta-feira, o argentino Guillermo Coria venceu o russo Mikhail Youzhny por dois sets a zero (duplo 6/3) e garantiu vaga nas quartas.