Guga perde o primeiro set: 6/3 O Masters Series de Madri não começou bem para o brasileiro Gustavo Kuerten. Guga perdeu o primeiro set para o chileno Nicolas Massu por 6/3. Os problemas, no entanto, continuam no segundo set: o brasileiro teve o serviço quebrado logo no início da segunda série. Neste momento, Massu está sacando e pode abrir 2 a 0 no placar.