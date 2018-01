Guga perde o primeiro set da final O tenista Gustavo Kuerten perdeu o primeiro set (7/6) da partida contra o argentino Guillermo Coria, na final do Brasil Open, torneio que está sendo realizado na Costa do Sauípe, na Bahia. O jogo - que está sendo disputado sob temperaura de 41 graus - foi muito equilibrado, com duas quebras de serviço de cada lado. O jogo começou equilibrado, mas Guga conseguiu abrir uma boa vantagem. Chegou a fazer 4 a 1. O argentino, no entanto, reagiu e levou o jogo para o set de desempate quando venceu por 7-4. O segundo set já está em andamento.