Guga perde o primeiro set em Lyon Gustavo Kuerten não começou muito bem sua participação no Torneio de Lyon, na França. O brasileiro encontrou muita dificuldade e acabou perdendo no tie-break, por 7/6 (7/3), o primeiro set do jogo contra o marroquino Younes El Aynaoui, na estréia dos dois no torneio. A série foi muito equilibrada, desde o início e por conta disso, não houve quebra de serviço. No tie-break, o marroquino teve controle maior e acabou fechando a série com tranqüilidade. O segundo set já está em andamento.