Guga perde o primeiro set em Montecarlo Desconcentrado e displicente em quadra, o tenista Gustavo Kuerten perdeu o primeiro set para o norte-americano Mardy Fish por 6-3, nesta segunda-feira, na estréia do Masters Series de Montecarlo, em 27 minutos, no piso central do sofisticado Monte Carlos Country Club. O brasileiro precisa vencer o próximo set para continuar com chances de vitória.