Guga perde o primeiro set na Basiléia Gustavo Kuerten não foi nada bem no primeiro set da partida contra o francês Julien Boutter, válida pela primeira rodada do Torneio da Basiléia. Pressionado pelo fato de ter perdido na estréia nos três últimos torneios que participou, o brasileiro teve um desempenho irregular e acabou perdendo no game de desempate. O set terminou sem quebras de serviço e no tie-breaker o francês foi melhor fechando em 7-3. O segundo set já está em andamento. O vencedor desta partida vai enfrentar o ganhador do confronto entre o romeno Andrei Pavel e o croata Ivan Ljubicic, que jogam ainda nesta quarta.