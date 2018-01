Guga perde o primeiro set para Gaudio Gustavo Kuerten perdeu o primeiro set para o argentino Gaston Gaudio, por 7 a 5, em jogo válido pelas quartas-de-final do torneio de Palma de Maiorca. Guga esteve em vantagem por quase toda a série. Conseguiu uma quebra de serviço para abrir 4 a 3 e sacou com 5 a 4 a seu favor. Mas o tenista brasileiro voltou a ter problemas de regularidade por causa da falta de ritmo e permitiu a reação do adversário, que estabeleceu a vitória parcial em 36 minutos.