Guga perde o primeiro set por 6 a 0 A partida de Gustavo Kuerten contra o argentino Guilhermo Cañas - nas quartas-de-final do Torneio de Buenos Aires - prometia ser dificíl, mas terminou o primeiro set de maneira supreendente. O argentino venceu por 6 games a zero, um resultado raro na carreira do brasileiro, número dois do mundo no ranking de entradas. Cañas é o 195 pelo mesmo ranking. Muito nervoso, Guga não conseguiu encaixar o saque, e o argentino, ao contrário, obteve um aproveitamento ótimo no primeiro serviço. O segundo set já está em andamento.