Guga perde o segundo set Depois de ganhar com facilidade o primeiro set da partida contra Paul Goldstein por 6/2, o tenista Gustavo Kuerten não conseguiu manter o mesmo ritmo e perdeu o segundo, em sua estréia no US Open. A série foi muito mais equilibrada e acabou decidida no tie-break, quando Goldstein foi melhor e fechou em 7-6 (7-5). O jogo está empatado por 1 a 1 e Guga começou sacando no terceiro set.