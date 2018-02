Guga perde para espanhol na estréia em Viña del Mar Gustavo Kuerten foi derrotado nesta segunda-feira na estréia do Torneio de Viña del Mar, no Chile. Seu algoz foi o espanhol Oscar Hernandez (número 142 do ranking da ATP), que fez 2 sets a 0, com duplo 7/6 (7-2 e 7-3). Foi a segunda derrota nos dois jogos de simples que o brasileiro disputou em 2007. Na última semana, ele perdeu na estréia do Challenger de Santiago para o sérvio Boris Pashanski. Mais uma vez Guga sofreu com as tradicionais dores no quadril. Precisou ser atendido no segundo set, quando Hernandez vencia por 4 a 3. Conseguiu levar o jogo novamente para o tie-brake, mas abusou dos erros. O brasileiro chegou a quebrar uma raquete pelo nervosismo com os erros, num jogo que teve pouca torcida presente. ?Estava sentindo um pouco de contratura no glúteo e o fisioterapeuta soltou a musculatura. Depois disso acho até que joguei melhor e se tivesse ido para o terceiro set, estava bem, em boas condições de jogo, me sentindo preparado", afirmou o brasileiro. O próximo jogo de Guga será contra o também espanhol Albert Montanes, ainda sem data definida. Isso porque o torneio é disputado no formato Round Robin, com os 24 jogadores divididos em oito chaves de três jogadores. O campeão de cada avança às quartas-de-final. Para seguir na competição, Guga precisará vencer sua partida e torcer para que Hernandez perca para Montanes. Aí, a classificação seria definida à favor de quem tiver melhor desempenho nos sets. O Torneio de Viña del Mar distribui US$ 448 mil - aproximadamente R$ 1 milhão - em prêmios e o campeão soma 175 pontos no ranking da ATP. (Com Chiquinho Leite Moreira) Atualizado às 23 horas