Guga perde para holandês em menos de 1 hora, em Miami A estréia de Gustavo Kuerten no Masters Series de Miami durou menos de uma hora. Ele foi derrotado na noite desta quarta-feira pelo holandês Raemon Sluiter por 2 sets a 0 (duplo 6/2), em apenas 58 minutos. Com isso, Guga acumula sua terceira derrota seguida em estréias em torneios, a nona na temporada, com apenas duas vitórias. Como tem a presença da torcida brasileira em Miami, a estréia de Guga no Masters Series deste ano mereceu o ?prime time?, o horário nobre, ou seja, às 19 horas (20 horas de Brasília), quando a quadra central de Key Biscayne costuma estar lotada. O jogo foi resolvido rapidamente a favor de Sluiter, que veio do qualifying. No primeiro set, ele fechou em 6/2 em apenas 27 minutos, graças a duas quebras. Mesmo esboçando uma reação no segundo set, Guga não conseguiu evitar outra quebra de serviço e a derrota pelo mesmo placar do set anterior. Perder teve um gosto amargo para Guga. Afinal, o cenário era a quadra central de Crandon Park, em Key Biscayne, onde em 2000, o brasileiro brilhou ao chegar a final e quase calou a torcida norte-americana ameaçando o astro Pete Sampras, na decisão do título. Agora, o tenista holandês (que ocupa a posição n.º 127 do ranking mundial da ATP) vai jogar contra o australiano Lleyton Hewitt, cabeça de chave número 18 do torneio. (Com Chiquinho Leite Moreira)