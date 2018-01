Guga perde para Horna na Argentina Gustavo Kuerten encerrou na madrugada deste sábado sua temporada no tênis com derrota. Pelas quartas-de-final da Copa Argentina, ele foi batido pelo peruano Luís Horna por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/0. O jogo começou bem mais tarde do que o previsto por causa da chuva que cai em Buenos Aires. Antes da partida, Guga recebeu a visita de Diego Maradona. Agora, ele se prepara voltar às quadras em fevereiro, quando jogará o ATP de Viña del Mar, no Chile. Apesar de ter sido convidado para disputar o Aberto de São Paulo, em janeiro, ele prefere esperar mais um pouco e ganhar mais tempo na preparação. Semifinais - Agora, as semifinais da Copa Argentina são entre Luis Horna x Augustín Calleri (argentino) e Juan Ignacio Chela (também argentino), que pega o vencedor do duelo entre David Nalbandian e Juan Mónaco.