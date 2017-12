Guga perde posição na Corrida dos Campeões Eliminado ainda na primeira rodada do Torneio de Buenos Aires, na semana passada, Gustavo Kuerten perdeu uma posição na Corrida dos Campeões, ranking mundial que conta apenas os resultados da temporada. O tenista brasileiro, que estréia nesta terça-feira na Costa do Sauípe - contra o espanhol Oscar Hernandez -, é agora o 14º colocado. Na lista de entradas, Guga manteve sua posição, em 17º lugar. O líder da Corrida dos Campeões e também da lista de entradas ainda é o suíço Roger Federer. A grande novidade foi a ascensão do sueco Joachim Johansson, que conquistou no domingo o primeiro título de sua carreira, em Memphis. Com isso, ele já está entre os 10 melhores da temporada: pulou do 34º para o 9º lugar. E na lista de entradas, o australiano Lleyton Hewitt voltou ao grupo dos 10 primeiros colocados. Campeão em Roterdã, ao derrotar o espanhol Juan Carlos Ferrero no domingo, o ex-número 1 do mundo passou da 13ª para a 9ª colocação. Confira como ficou a Corrida dos Campeões: 1º Roger Federer (SUI) - 212 2º Marat Safin (RUS) - 140 3º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 126 4º Lleyton Hewitt (AUS) - 115 5º Andre Agassi (EUA) - 105 6º Andy Roddick (EUA) - 102 7º Dominik Hrbaty (ESL) - 88 8º Carlos Moyá (ESP) - 83 9º Joachim Johansson (SUE) - 77 10º Nicolas Escude (FRA) - 68 E o ranking de Entradas: 1º Roger Federer (SUI) - 5.170 pontos 2º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.460 3º Andy Roddick (EUA) - 4.335 4º Guillermo Coria (ARG) - 3.240 5º Andre Agassi (EUA) - 2.775 6º Rainer Schuettler (ALE) - 2.510 7º Carlos Moyá (ESP) - 2.290 8º David Nalbandian (ARG) - 2.025 9º Lleyton Hewitt (AUS) - 1.875 10º Mark Philippoussis (AUS) - 1.705