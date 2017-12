Guga perde primeiro set para Henman Sem a mesma regularidade de outros jogos, Gustavo Kuerten perdeu o primeiro set diante do inglês Tim Henman, por 6 a 3, em jogo que vale vaga nas semifinais do ATP Tour de Indianápolis. Guga parece não estar com a habitual determinação para lutar pelos pontos e diante de um adversário agressivo como Henman, suas chances de vitória no set estiveram prejudicadas especialmente pelos erros não forçados.