Guga perde segundo set no tiebreak O brasileiro Gustavo Kuerten teve muita dificuldade, e acabou perdendo o segundo set da partida contra o marroquino Karim Alami por 6/7 (7-3), válida pela terceira rodada do Torneio de Roland Garros. Ao contrário do primeiro set, quando fechou em 6/3 sem problemas, desta vez Guga foi dominado. Durante praticamente toda a série, o marroquino confirmou seu serviço com facilidade. Guga, ao contrário, tinha de se esforçar acima do esperado para manter o seu saque. No tiebreak, Alami foi melhor e fechou com tranquilidade. O terceiro set - de uma série de melhor-de-cinco - já está em andamento. O vencedor deste jogo vai enfrentar o norte-americano Michael Russel, que venceu o belga Xavier Malisse por 3 sets a 2. As parciais foram de 3-6, 6-4, 6-1, 1-6, 6-4. Russel ocupa a 136ª posição no ranking mundial.