Guga perde também nas duplas Um dia depois de ser eliminado no torneio de simples, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten disse adeus à chave de duplas do ATP Tour de Lyon. Nesta quarta-feira, a dupla formada por Guga e o marroquino Hicham Arazi foi derrotada pela dupla composta pelo canadense Daniel Nestor e o iugoslavo Nenad Zimonjic, por dois sets a zero. Demonstrando completo desinteresse pela partida, Guga e Arazi chegaram a oferecer alguma resistência no primeiro set, que foi decidido no tie-break - 7/6 (7-2). No segundo set, o domínio foi completo de Nestor e Zimonjic, que venceram por 6/2. O brasileiro começa agora a pensar no próximo torneio. Na semana que vem, Guga participa do Master Series Stuttgart, na Alemanha.