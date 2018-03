Guga perde também nas duplas Gustavo Kuerten continua sem muita sorte nesta temporada européia nas quadras de saibro. Depois de ter sido eliminado na chave de simples, ele esperava aproveitar o torneio de duplas do Masters Series de Roma para ganhar ritmo e ficar no clima de competição, mas o plano não deu certo. Jogando ao lado do inglês Tim Henman, Guga acabou eliminado na segunda rodada, diante do australiano Joshua Eagle e do norte-americano Jared Palmer, por 2 sets a 0, com equilibradas parciais de 7/5 e 7/6 (7/5). Agora, Guga segue para Hamburgo, onde na próxima semana disputa outro Masters Series, que será sua última competição antes de disputar o título de Roland Garros.