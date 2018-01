Guga perde também o segundo set Bastou um descuido para Gustavo Kuerten perder também o segundo set de sua partida diante do norte-americano Todd Martin. Guga tinha vantagem de 40 a 0 no terceiro game até iniciar uma série de erros, inclusive dupla falta, para acaber perdend o seu serviço. Com isso, Martin ficou em situação bem mais tranqüila e apenas manteve seu bom serviço para fechar a série por 6 a 4 e fazer 2 sets a 0. Na primeira série perdeu por 7/6 (7-4). Guga ainda chegou a salvar um set point, o que demonstra sua vontade de lutar pelo jogo, sem desistir com facilidade. Mas Todd Martin soube usar a sua melhor arma, aplicar dois aces seguidos para fechar o set e abrir uma cômoda vantagem de 2 a 0. O terceiro set já está em andamento.