Guga perde três posições no ranking O tenista brasileiro Gustavo Kuerten perdeu três posições na Corrida dos Campeões, ranking da ATP que conta apenas os resultados deste ano, e está na nona posição, com 157 pontos. Na semana passada, Guga foi eliminado na segunda rodada do Masters Series de Monte Carlo. No ranking de Entrada, o brasileiro manteve o 15º lugar, com 1.620 pontos. Flávio Saretta, que foi campeão neste domingo do Challenger de Bermudas, caiu quatro posições e está em 79º, com 25. Fernando Meligeni ocupa o 98º lugar, com 15 pontos, Marcos Daniel e André Sá estão em 123º lugar, com 8, e Ricardo Mello tem 7 pontos, na 129ª colocação. Com a conquista do Masters Series de Monte Carlo, o espanhol Juan Carlos Ferrero foi o tenista que mais subiu na Corrida dos Campeões. Ferrero subiu nove posições e está agora em terceiro lugar, com 200 pontos, mesmo posto do ranking de Entrada. O argentino Guillermo Coria, que foi vice-campeão em Monte Carlo, conquistou seis posições no ranking e agora ocupa o sétimo lugar, com 163 pontos. O norte-americano Andre Agassi lidera a Corrida, com 336 pontos, seguido pelo alemão Rainer Schuettler. Confira os dez primeiros colocados da Corrida dos Campeões: 1 - Andre Agassi (EUA) : 336 2 - Rainer Schuettler (ALE) : 241 3 - Juan Carlos Ferrero (ESP) : 200 4 - Roger Federer (SUI) : 192 5 - Carlos Moya (ESP) : 187 6 - Lleyton Hewitt (AUS) : 166 7 - Guikkermo Coria (ARG) : 163 8 - Andy Roddick (EUA) : 162 9 - Gustavo Kuerten (BRA) : 157 10 - Vincent Spadea (EUA) : 136