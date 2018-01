Guga perde três posições no ranking Depois do péssimo desempenho no Masters de Madri, quando acabou eliminado na estréia, o tenista Gustavo Kuerten caiu três posições no ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta o desempenho apenas na atual temporada. Segundo a lista divulgada nesta segunda-feira, o brasileiro caiu da 16ª para a 19ª posição, com 244 pontos. No ranking de Entradas - que contabiliza as últimas 52 semanas - Guga permanece na 20ª posição.